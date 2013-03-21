Апеляційний суд підтвердив, що екс-прем'єра Таджикистану екстрадують

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду.

“Ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 15 березня 2013 року, яким застосовано екстрадиційний арешт по відношенню до Абдумаліка Абдуллоджонова до рішення про його фактичну передачу правоохоронним органам Республіки Таджикистан залишити без змін. Апеляцію адвоката Федура залишити без задоволення”, - зазначається в рішенні суду.

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Також в ньому підкреслюється, що воно є остаточним і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 28 березня.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в міжнародному аеропорту “Бориспіль” було затримано А.Абдуллоджонова, який був опонентом Президента Таджикистану Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Затримання відбулося, коли А.Абдуллоджонов прибув до України із США. На батьківщині А.Абдуллоджонова звинувачують у замаху на Е.Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту у 1998 році. За даними Інтерполу, А.Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Протягом останнього десятиліття А.Абдуллоджонов жив у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв вибори в 1994 році, і Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.

У лютому Генеральна прокуратура Таджикистану направила до Києва запит про екстрадицію колишнього прем'єра.

Правозахисна організація Amnesty International і Регіональне представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликали владу України не видавати А.Абдуллоджонова Таджикистану.

15 березня Шевченківський районний суд Києва застосував до А.Абдуллоджонова екстрадиційний арешт.

Колишній прем'єр-міністр Республіки Таджикистан А.Абдуллоджонов порівняв рішення суду про його екстрадиційний арешт із смертним вироком.

Виступаючи на засіданні Шевченківського районного суду Києва, він сказав: «Якщо Ви сьогодні ухвалите таке рішення, це буде рівносильне винесенню мені смертельного вироку. Це я заявляю офіційно. Я не прошу нічого неможливого або надприродного, але закони України і міжнародне право мої права захищають».

19 березня адвокат Андрій Федур подав скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва.