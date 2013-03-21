Головного луганського свободівця затримали на Харківщині

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», «зі слів працівників міліції, які відмовилися складати будь-які процесуальні акти, це відбувається в рамках кримінального провадження у справі про виступ громади проти проведення сесії райради, на якій мало відбутися схвалення видобутку сланцевого газу компанією «Шелл».

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За інформацією ВО «Свобода», працівники міліції фактично витягнули А.Заїку зі службового приміщення народного депутата. Він встиг зробити один дзвінок і повідомити І.Швайку, що його в оточенні міліціянтів ведуть до Ізюмського райвідділку міліції. Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, 14 березня 2013 року на Харківщині громада міста Ізюм за підтримки місцевої організації Всеукраїнського об‘єднання "Свобода" зайняла приміщення райради. Таким чином вони не допустили ухвалення рішення про відкликання попереднього звернення до Верховної Ради України з проханням заборонити видобуток сланцевого газу на території України.