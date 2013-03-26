ЗМІ: Моніторингову місію ПАРЄ не пускають в Україну

Серед іншого він має намір обговорити з українським керівництвом другу поспіль відмову Києва прийняти моніторингову місію ПАРЄ.

Швидше за все, в середині квітня спостерігачі все ж відвідають країну. Однак їхній пізній приїзд вже дозволив владі мінімізувати ризик дискусії про проблеми України на квітневій сесії ПАРЄ, повідомляє Комерсант-Україна.

Про майбутній візит в Україну президента Парламентської асамблеї Ради Європи в прес-службі ПАРЄ повідомили в п'ятницю.

Як стало відомо, Жан-Клод Міньйон серед іншого приїде для того, щоб висловити здивування з приводу небажання Києва співпрацювати з моніторинговою місією ПАРЄ.

"Протягом останніх двох місяців співдоповідачки асамблеї з українського питання Майліс Репс і Марієтта Пурбе-Лундін не можуть відвідати країну. Влада знаходить все нові відмовки - то президента немає, то ще щось", - розповіло джерело.

Як відомо, Україна перебуває під моніторингом ПАРЄ, що допускає інспекції місій асамблеї. Планувалося, що доповідачки відвідають Україну у першу декаду березня. Цю поїздку довелося перенести на місяць, але нова дата також не була підтверджена українською стороною.

Скасування останнього візиту особливо обурило ПАРЄ, оскільки в прес-службі асамблеї вже анонсували його проведення 4-5 квітня.

"Київ повідомив співдоповідачок, що вони не зможуть провести зустрічі в парламенті, оскільки це дні сесії. Хоча раніше Київ, навпаки, відмовлявся підтверджувати візит в непленарні тижні, пояснюючи, що нікого не буде на місці", - розповіло джерело в ПАРЄ.

Співдоповідачка ПАРЄ в Україні Майліс Репс підтвердила скасування візиту, уточнивши аргументацію Києва. За її словами, це відбулося "у зв'язку з тим, що високопоставлені українські чиновники 4-5 квітня будуть зайняті з іншими офіційними гостями".

Швидше за все, приводом для відмови стали плани проведення 3-4 квітня засідання комітету парламентського співробітництва (КПС) Україна-ЄС. Тим часом, на минулому тижні Партія регіонів зірвала проведення засідання КПС, заблокувавши затвердження персонального складу комітету.