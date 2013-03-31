Романюк заявляє, що Засуха хоче усунути його як конкурента

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

Романюк розповів, що не збирається просити в Італії політичного притулку.

"Про політичний притулок зараз взагалі мова не йде. Я буду йти шляхом Арсена Борисовича Авакова", - сказав він.

Як відомо, Аваков також був затриманий в Італії за ордером Інтерполу. Після того, як його захист надав документи про політичне переслідування, італійський суд відмовив Україні в екстрадиції Авакова. Той балотувався до ВР за списком "Батьківщини" і після обрання повернувся в Україну.

Романюк також вважає, що до порушення проти нього кримінальної справи в Україні причетна Засуха, на користь якої під час виборів 2012 року суд не врахував волевиявлення 30 тисяч виборців округу.

"Як кажуть французи, cherchez la femme. Якщо Тетяна Володимирівна (Засуха) купила 28 судів і встановила в судах факт, що 30 тисяч людей не приходили на виборчі дільниці, то купити якогось слідчого Зінорука разом з генералами, які крутяться біля неї – це дуже просте діло", - зазначив опозиціонер.

"Я чув, що десь місяць чи два місяці тому вона сказала, що буде брати участь у виборах, і Романюк їй не конкурент. Мабуть Тетяна Володимирівна вже тоді щось знала і підключила зв’язки в Україні", - додав він.

На питання, чому в такому випадку справу проти нього порушили тільки 30 січня, Романюк відповів: "Тоді Засуха не очікувала, що я переможу. Після того, як я переміг, а вона не отримала перемогу, тепер перед перевиборами її задача - усунути мене як конкурента. От і все".

Опозиціонер також розповів, що його захист навіть точно не знає, що йому інкримінують.

"Слідчий не дає матеріали справи. Ми толком не знаємо, що мені інкримінують. Крім самої постанови у нас немає нічого. Цією постановою він перевернув з ніг на голову доктрину кримінального права", - сказав Романюк.

Він назвав прохання України про його екстрадиціє позитивом, оскільки це поновлює кримінальну справу проти нього і дає доступ захисникам до її матеріалів.

"Вони порушили кримінальну справу на мене 30 січня і зупинили її, оголосивши мене у розшук вже 7 лютого. Це було зроблено для того, щоб лінія захисту не могла ні отримати документи, ні надати документи і пояснення. Тобто щоб мене нейтралізувати таким чином. Тепер те, якщо вони подають документи на екстрадицію, це поновлює кримінальну справу. Зараз лінія захисту може отримати документи, зрозуміти, що вони там понаписували і спростувати всі ці обвинувачення", - сказав опозиціонер.