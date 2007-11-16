Черновецький погрожує ліквідувати три райони у Києві

Реорганізація районів Києва можлива вже в найближчі тижні. Про це Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, планується, у разі, якщо найближчим часом Президент не підтримає ініціативу мера столиці про зняття керівників трьох райадміністрацій - Володимира МАЗЕПИ (Святошинська РДА), Олександра СОТНИКОВА (Дніпровська) і Євгенія РОМАНЕНКА (Подільська), то ці райони будуть розділені і приєднані до інших. «Моє терпіння переповнене, і я готовий до рішучих дій стосовно трьох районів, де глави районів повністю усунулися від своїх посадових обов`язків перед киянами. Це Святошинський, Дніпровський і Подільський райони», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, вже наступного тижня питання про реорганізацію районів буде винесене на розгляд сесії Київради.

«Ми запланували їхній звіт на наступній сесії Київради у наступний четвер. Їм доведеться відзвітувати перед київською громадою, перед депутатами Київради, і ми приймемо рішення, в усякому разі, готові прийняти таке рішення, про реорганізацію районної системи в місті. Тому що усунути їх з посад по-іншому неможливо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він послався на Закон про столицю і рішення Конституційного Суду, згідно з яким голова райради автоматично стає головою райадміністрації, і усунути його з цієї посади може тільки Президент.

Пояснюючи, яким чином відбудеться реорганізація районної системи, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Їх (три райони – УНІАН) просто розділять і приєднають до інших».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що проситиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА звільнити трьох голів районних у місті Києві державних адміністрацій: Дніпровської – Олександра СОТНИКОВА, Подільської – Євгена РОМАНЕНКА і Святошинської – Володимира МАЗЕПУ - «за проколи і проблеми» у відповідних районах.

Він також повідомив, що направив Президенту України вже два подання, і ще одне зараз у процесі підготовки. «У мене є три подання до Президента України. Ну, зараз поки що два. Сьогодні з`явиться третє – ще на голову Подільського району, який представляв мій блок», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.