Представник ПАРЄ: європейський курс України сьогодні не викликає сумнівів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Майліс Репс та Марієттою де Пурбе-Лундін.

“Ми з належною увагою ставимось до рекомендацій ПАРЄ. Водночас, принципово важливо, щоб ці рекомендації не носили заполітизовані питання і реалізація їх здійснювалась у правовому полі”, - сказав В.Янукович.

При цьому він висловив сподівання, що подальша робота Моніторингового комітету ПАРЄ піде на користь Україні і сприятиме демократизації її реформ.

Президент підтвердив, що Україна й надалі наполегливо працює над виконанням плану дій до 2014 року, розробленого спільно з Європою.

“Ця робота є спільним завданням всіх гілок влади і перебуває на моєму особистому контролі”, - сказав Президент.

В.Янукович підкреслив, що зобов’язання, взяті Україною перед вступом до Ради Європи, поступово виконуються і будуть виконані в цілому.

“Таке наше завдання”, - наголосив Президент.

Він нагадав співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ, що на сьогодні в Україні триває імплементація нового Кримінального процесуального кодексу. За словами В.Януковича, мета цієї роботи — наблизити українське законодавство у цій сфері до європейських стандартів.

В.Янукович підкреслив на важливості співпраці України з Радою Європи у цій сфері.

Також він повідомив про роботу Конституційної асамблеї, що співпрацює з Венеціанською комісією.

Своєю чергою М.Репс висловила задоволення, що сьогодні ні в кого не викликає сумнівів європейський курс України.