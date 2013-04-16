Луценко у тюрмі зрозумів, хто винен і що робити

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко назвав 5 основних напрямків розвитку Третьої української республіки, до яких у першу чергу відніс євроінтеграцію країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона", про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

«В тюрмі я постійно повертався до питання невдачі Помаранчевої команди і мене, зокрема, в МВС. Опускаючи деталі, мій висновок зводиться до того, що у нас був вождь, але ніхто не знав ні його команди, ні планів. Результат на поразку був запрограмований», - написав Ю.Луценко.

Політик упевнений, що «на старому дефективному, каральному, часто кривавому фундаменті СРСР не можна збудувати європейську демократичну державу».

«Висновок - процес змін треба поставити з голови на ноги: спочатку концепція нової країни, потім єдиний кандидат в Президенти, його команда і лиш за тим - народна хвиля під вибори», - зазначив Ю.Луценко.

Він також визначив основні напрямки Третьої української республіки:

«1. Євроінтеграція за будь-яку ціну. Інакше чорна діра Кремля втягне нас знову в морок минулого, яке там ніколи не минає.

2. Демонополізація і деолігархізація економічної та політичної системи. Без цього не буде ні ефективної економіки, ні соціальних стандартів. Пропозиція дуже проста - всі податки платяться в Україні, якщо ні - постає питання про законність приватизації 90-х плюс примусова демонополізація за прикладом США.

3. Повноцінне самоврядування. Проблеми мають вирішуватися там, де живуть люди.

4. Формування модерної української ідентичності.

5. Ліквідація каральної системи ГПУ-МВС-суди. Прийняття нових законів під нові силові та судові структури. Набір персоналу з нуля. Професіоналізм можна здобути, моральність – ні».

Ю.Луценко також зазначає, що «це - лише мої тези. Більше знають безліч розумних небайдужих профі. Хочу допомогти сісти їм за круглий стіл».

«Із новою візією Третьої української республіки з’явиться сенс йти на вибори, щоб змінити не прізвище Президента, а країну, де ми живемо», - резюмує Ю.Луценко.

Як повідомлялося, Президент України Віктор Янукович 7 квітня помилував Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у Менській колонії за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах. Того ж дня Ю.Луценко вийшов на свободу.

Згодом Ю.Луценко заявив, що не збирається створювати нову партію, а має намір розробити план дій для порятунку України від діючої влади.

За його словами, Україна потребує не нових партій, а нового руху, який підштовхуватиме опозицію до перемоги. "Ми здатні знову повторити феномен "2004" (Помаранчева революція)... В Україні не вистачає стратегії, в Україні - багато тактики. Ми потребуємо об'єднання думок. Опозиції не вистачає єднання з людьми. Я повинен, принаймні, спробувати і запропонувати людям об'єднатися не під окремим кандидатом, а об'єднатися під ідеєю", - сказав Ю.Луценко.