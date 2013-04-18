ЗМІ: Рибак підтримав опозицію у конфлікті з ПР

Учора увечері Голова Верховної Ради України Володимир Рибак узгодив включення Петра Порошенка до складу Комітету парламентського співробітництва (КПС) між Верховної Радою і Європарламентом (ЄП).

Про це сьогодні повідомляє газета «Коммерсантъ-Украины» з посиланням на інформоване джерело у ВР.

Як зазначає газета, Верховна Рада наблизилася до виходу з кризи, створеної суперечкою Партії регіонів і опозиції про принципи формування української частки Комітету, - постійного органу із взаємодії ВР з Європейським парламентом. Ось вже три місяці залишається заблокованою діяльність парламентського комітету у питаннях євроінтеграції, який відповідає за формування КПС. Каменем спотикання стала участь у Комітеті позафракційного депутата.

10 січня комітет з євроінтеграції розподілив квоти фракцій у КПС, надавши одне місце позафракційному Віктору Балозі. Проте пізніше ПР оголосила, що вважає рішення нелегітимним і вимагає розділити місця в комітеті між фракціями, виключивши В.Балогу і надавши додаткове місце ПР. Ротація гарантувала б парламентській більшості контроль над українською часткою КПС.

За три місяці сторони не наблизилися до компромісу. Спір йшов про соті долі фракційної квоти, що впливають на заокруглення чисельності депутатів від ПР у складі Комітету. Пізніше В.Балога поступився своїм місцем П.Порошенку, також позафракційному, який надав підписний лист, але це не ліквідувало конфлікт.

У результаті і ПР, і опозиція звернулися до спікера з пропозицією сформувати КПС на свій розсуд. "Комітет з євроінтеграції нездатний ухвалити якесь рішення", - пояснила член комітету Юлія Льовочкіна. За інформацією газети, зустрічі В.Рибака з представниками ворогуючих таборів відбулися ще 3-4 квітня, після чого спікер узяв час на роздуми.

Вчора, 17 квітня, всупереч вимогам своїх соратників по ПР, голова Верховної Ради підтримав опозицію, стверджують джерела газети. Їх відомості, тим часом, різняться - один із співрозмовників заявив, що спікер створив делегацію ВР в ЄП у складі, на якому наполягала опозиція, інший - що він підписав подання про включення П.Порошенка до КПС, але ще не затвердив персональний склад даного органу. На сайті парламенту інформація про дане рішення відсутня. Як відомо, опозиція наполягала на паритетному розподілі місць у КПС, де ні влада, ні її противники не контролюватимуть більшість. Передбачалося, що ПР одержить 7 місць з 16, «Батьківщина» - 4, УДАР - 2, «Свобода», КПУ і позафракційні - по 1.

Одним з аргументів на користь такої позиції В.Рибака, очевидно, став вчорашній зрив його однопартійцями засідання комітету з євроінтеграції.

Представники конфліктуючих сторін, тим часом, висловили задоволення відомостями про те, що В.Рибак зробив крок для вирішення спору. "Я радий, що спікер ВР прислухався до рішення Комітету від 10 січня (про розподіл квот відповідно до вимог опозиції)", - заявив голова комітету з євроінтеграції Григорій Немиря ("Батьківщина").

Перший заступник голови комітету Ірина Бережна (ПР) зазначила, що ще не поінформована про рішення спікера. "Але якщо Володимир Рибак вирішив піти назустріч опозиції, незважаючи на стовідсоткову правову позицію ПР, то це вкотре раз свідчить, що ми готові до компромісів ради стратегічної мети країни. Для нашої фракції важливо, щоб делегацію нарешті було сформовано", - заявила вона.

Крапку в даному конфлікті буде поставлено лише після публікації на сайті ВР персонального складу Комітету.