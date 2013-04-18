Старший син Януковича за рік заробив майже 580 мільйонів

Власник донецької групи компаній «МАКО» Олександр Янукович у 2012 році задекларував 579 млн 232,2 тис. грн доходу, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «МАКО Холдинг ».

Згідно з повідомленням, він сплатив до державного бюджету 29 млн 971,3 тис. грн в якості податку з доходів фізичних осіб.

У прес-службі уточнили, що ці суми були сплачені О.Януковичем як фізособою і мова не йде про податки, які додатково були сплачені підприємствами групи «МАКО» за аналогічний період.

«Ми продовжуємо рух до європейських стандартів відкритості і повної прозорості. Усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємств групи часто оцінюється з поправкою на моє прізвище, вважаю правильним публічно звітувати про свої доходи », - наводить прес-служба слова О.Януковича.

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Послуги з підготовки річної декларації про майновий стан і доходи О.Януковича за 2012 рік зробила компанія ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс».

У прес-службі додали, що фінансові результати роботи підприємств групи «МАКО» за 2012 рік будуть опубліковані після закінчення аудиту фінансової звітності.

Довідка УНІАН. Підприємства групи «МАКО» працюють на ринку України з 2009 року. На 1 січня 2012 року до складу холдингу входило 16 підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії, а також банк «ВБР».

Власником групи «МАКО» є старший син Президента України Олександр Янукович.