ЄС: Угода про асоціацію захистить Україну в газових переговорах з Росією

Без підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна буде все більше вразливою перед Росією в питаннях енергетичної безпеки.

Про це ZN.UA заявив депутат Європарламенту, віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольські.

Відповідаючи на питання про те, як може вплинути будівництво "Південного потоку" на енергобезпеку ЄС і наскільки це відповідає європейській стратегії диверсифікації джерел та шляхів енергопостачання, зокрема природного газу, Саріуш-Вольські зазначив, що це - абсолютно політичний проект "Газпрому" і РФ.

У цьому контексті він також підкреслив значення України як транзитної держави - надійного енерготранзитного партнера країн ЄС.

Яцек Саріуш-Вольські особливо зазначив, що "саме підписання договору з Україною про асоціацію, чого очікують у ході листопадового саміту у Вільнюсі (Литва), дозволить Євросоюзу і Європейській комісії при розгляді всіх енерготранзитних проектів, зокрема, тих, в яких задіяна Україна і зачіпаються її інтереси, відстоювати їх як інтереси країни, яка виконала велику частину євроінтеграційного шляху".

Політик також підкреслив, що пріоритетом ЄС є постачання газу з Каспійського регіону, і висловив сподівання, що проект "Набукко" буде реалізовано.