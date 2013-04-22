Рибак розповів, яка користь Україні від місії Кокса-Кваснєвського

Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Рибак сьогодні під час зустрічі з керівниками Моніторингової місії Європарламенту - колишнім Президентом Республіки Польща Олександром Квасневським та екс-президентом Європарламенту Петом Коксом.

Спікер привітав О.Квасневського та П.Кокса з рішенням Конференції президентів Європейського парламенту щодо продовження мандату діяльності Місії до кінця вересня 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Сприймаємо його як свідчення результативності діяльності Місії та її важливої ролі як ефективного каналу комунікації між Україною та Європейським Союзом з окремих питань двостороннього порядку денного», - сказав В.Рибак.

Керівник парламенту зазначив, що українська сторона, підтверджуючи свою відкритість та конструктивну налаштованість в контексті посиленої уваги ЄС до окремих резонансних справ в Україні, докладає максимальних зусиль з метою розгляду відповідних питань у рамках реформування системи правосуддя в Україні.

«Указ Президента України від 7 квітня цього року про помилування шести засуджених, у тому числі колишніх урядовців Юрія Луценка та Георгія Філіпчука, став черговим важливим кроком у рамках послідовної реалізації політики щодо декриміналізації та гуманізації законодавства України, - сказав В.Рибак. - Цей крок не тільки засвідчив налаштованість вищого керівництва країни продовжити гуманізацію судової системи, а й, враховуючи виняткову увагу Євросоюзу до цієї справи, в черговий раз довів пріоритетність для України підписання Угоди про асоціацію з ЄС».

В.Рибак висловив сподівання, що подальша робота Моніторингової місії Європейського парламенту буде корисною для всіх. За його словами, діяльність Місії могла б сприяти комплексній реформі системи правосуддя і прокуратури, що допомогло б Україні швидше вийти на європейський рівень.

«Ваша Місія також має значний потенціал у сприянні діалогу між владою та опозицією в Україні. Сподіваюся, що нинішня зустріч стане важливою, передусім, з цієї точки зору», - також сказав голова ВР, зазначивши, що внутрішньополітична стабільність є ключовою передумовою ефективної роботи зі створення належних умов для підписання Угоди про асоціацію.

В.Рибак зазначив, що він як голова Верховної Ради закликає колег «до примирення і об’єднання зусиль навколо європейського вибору України». «Я радий, що минулого тижня нам вдалося розблокувати роботу Верховної Ради України і повернутися до конструктивної діяльності. Сьогодні усі політичні сили парламенту рішуче налаштовані докласти усіх зусиль з метою підписання Угоди про асоціацію в листопаді цього року», - сказав він.

Керівник парламенту повідомив, що «у контексті відносин з ЄС ми змогли знайти ще один компроміс, а саме - нарешті сформувати Українську частину Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС».

У свою чергу П.Кокс зазначив, що Україна і Євросоюз разом перебувають «на шляху до Вільнюса». За його словами, «було зроблено багато кроків, і ще багато чого належить зробити».

«Ми раді з приводу ухвалення рішення щодо гуманізації кримінального законодавства та помилування Луценка і Філіпчука, - сказав П.Кокс. - Це дуже важливе свідчення добрих серйозних намірів, і це дуже цінується у Брюсселі».

Колишній президент Європарламенту також зазначив, що Президент і лідери політичних фракцій Європарламенту закликають усі політичні сили, представлені у Верховній Раді, разом працювати над такими важливими питаннями, як реформування виборчого законодавства, судової влади та системи прокуратури. «Необхідно розвивати спроможність до взаємної поваги», - зауважив він.

О.Квасневський заявив, що підписання Угоди про асоціацію «відкриє нову главу в історії України». «Ми говоримо не лише про підписання Угоди, а й про дуже тривалу співпрацю між Україною та Євросоюзом, - сказав він. - Асоціація з ЄС - це сьогодні стратегія для України».

Колишній Президент Республіки Польща заявив про важливість роботи у період до Вільнюського саміту, наголосивши на «ключовій ролі» парламенту. «Дуже важливо, як працюватиме Верховна Рада на шляху до підписання Угоди про асоціацію, - зауважив він. - Для іміджу України важливий парламент, який працює, а не заблокований».