Лутковська не береться прогнозувати, яким буде рішення Комісії щодо Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це омбудсмен сказала сьогодні під час прямої телефонної лінії у редакції газети “Комсомольская правда в Украине”.

“Я не знаю, яким буде рішення комісії. Комісія є колегіальним органом, який створено відповідно до Указу Президента. До неї входить достатня кількість людей. Яким буде рішення цього колегіального органу, я прогнозувати не берусь”, - сказала вона.

В.Лутковська також додала, що не вважає порушенням те, що вона звернулась з проханням про помилування екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

“Я вважаю, що порушення закону не було”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні засідання Комісії при Президентові України у питаннях помилування, на якому мало розглядатись звернення щодо звільнення засудженої екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, було перенесено на понеділок, 29 квітня.

18 квітня народні депутати Олександра Кужель, Марія Матіос, Людмила Денісова, Ірина Луценко та Лілія Гриневич передали Президенту Віктору Януковичу прохання про помилування екс-прем’єра Ю.Тимошенко, яке підписали понад 20 жінок-депутатів.

В.Янукович того ж дня взяв його до уваги.

19 квітня клопотання щодо Ю.Тимошенко було передано Комісії при Президентові України з питань помилування.

Комісія повинна його розглянути та внести свої пропозиції главі держави.

Також Ю.Тимошенко просили помилувати колишні урядовці, митці та громадські діячі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з РФ в 2009 році.

З кінця 2011 року Ю.Тимошенко відбуває покарання в харківській колонії, однак з травня 2012 року вона перебуває на лікуванні в лікарні в Харкові. Проти неї порушено ще кілька кримінальних справ.

Президент України В.Янукович 7 квітня після звернення омбудсмена помилував ув'язненого екс-главу МВС Ю.Луценка. Того ж дня він вийшов з колонії.