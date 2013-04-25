В УДАРі вже втомилися спростовувати фальшиві коментарі і заяви

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника голови "УДАРу" Віталія Ковальчука.

«Замовні, відверто брудні та брехливі матеріали про партію, її лідера і народних депутатів розміщують і тиражують на інтернет-ресурсах, - зазначив В.Ковальчук. - Розсилка спаму і вірусів нібито від партії, сфальсифіковані повідомлення від "УДАРу", фальшиві заяви начебто від депутатів (як було з Павлом Різаненком, а сьогодні відбувається з Валерієм Карпунцовим), міфічні коментарі політологів про лідера партії - все це створює паралельну реальність, в яку рано чи пізно потраплять ті, хто влаштовує подібні провокації».

На переконання заступника голови «УДАРу», такі замовні публікації не тільки є спробами зашкодити іміджу партії, а й принижують репутації інтернет-видань, знищують довіру читачів до них.

«Нісенітниці під виглядом достовірної інформації довго маскувати не вдасться. Та й поливаючи брудом іншого, сам навряд чи станеш білішим», - підкреслив В.Ковальчук.

В "УДАРі" наголошують, що достовірна інформація про діяльність партії публікується на офіційному сайті партії і закликають журналістів перевіряти інформацію у прес-службі "УДАРу".