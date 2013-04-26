Сікорський: Україні залишилися три критично важливі місяці
Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський заявляє, що якщо Угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде підписана під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді, то потім можна десятиліттями обговорювати причини невдачі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Сікорський сказав на прес-конференції у Києві.
“Якщо ми зазнаємо невдачі в листопаді, то після листопада ми можемо десятиліттями, можливо, впродовж життя кількох поколінь обговорювати і дискутувати, що пішло не так”, - сказав він.
Р.Сікорський ще раз закликав українські політичні сили відкласти в бік всі “відмінності, які є між ними”, і прийняти законодавчі акти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
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Він зазначив, що від’їжджає з України з більшими сподіваннями на підписання Угоди про асоціацію, ніж коли приїхав до України.
За словами Р.Сікорського, він також побачив справжню рішучість з боку Президента України Віктора Януковича й представників опозиції докласти всіх зусиль для ухвалення й виконання відповідних законів, що сприятиме наближенню України до Європейського Союзу.
«Однак ще не йдеться про досягнення згоди про формальне завершення цього процесу. Ставки дуже високі, а часу дуже мало. Я боюся, що якби потрібно було приймати рішення зараз, то відповідь була б «ні», - сказав Р.Сікорський.
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Він зазначив, що зараз в Україні є три критично важливі місяці, впродовж яких влада може зробити все необхідне для підписання Угоди про асоціацію.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.