Сікорський: Україні залишилися три критично важливі місяці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Сікорський сказав на прес-конференції у Києві.

“Якщо ми зазнаємо невдачі в листопаді, то після листопада ми можемо десятиліттями, можливо, впродовж життя кількох поколінь обговорювати і дискутувати, що пішло не так”, - сказав він.

Р.Сікорський ще раз закликав українські політичні сили відкласти в бік всі “відмінності, які є між ними”, і прийняти законодавчі акти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

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Він зазначив, що від’їжджає з України з більшими сподіваннями на підписання Угоди про асоціацію, ніж коли приїхав до України.

За словами Р.Сікорського, він також побачив справжню рішучість з боку Президента України Віктора Януковича й представників опозиції докласти всіх зусиль для ухвалення й виконання відповідних законів, що сприятиме наближенню України до Європейського Союзу.

«Однак ще не йдеться про досягнення згоди про формальне завершення цього процесу. Ставки дуже високі, а часу дуже мало. Я боюся, що якби потрібно було приймати рішення зараз, то відповідь була б «ні», - сказав Р.Сікорський.

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Він зазначив, що зараз в Україні є три критично важливі місяці, впродовж яких влада може зробити все необхідне для підписання Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.