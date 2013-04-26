Що думають українці про помилування Луценка (опитування)

Майже 70% українців вітають рішення Президента України Віктора Януковича про помилування екс-міністра Юрія Луценка і бачать особистий вплив глави держави на справи опозиціонерів.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова

Так, 69,4% громадян України позитивно поставилися до помилування Президентом і звільнення з ув’язнення Ю.Луценка. При цьому позитивне ставлення висловили більшість жителів усіх регіонів і прихильників усіх парламентських політичних сил, зазначили в Центрі Разумкова.

Більшість опитаних (53,7%) вважають, що це звільнення відбулося під тиском міжнародної спільноти, 18,4% дотримуються думки, що це відбулося під тиском громадської думки України, і 14,7% – з доброї волі Президента В.Януковича.

У вирішальній ролі міжнародної спільноти в звільненні Ю.Луценка переконана більшість або відносна більшість жителів усіх регіонів та прихильників усіх парламентських партій.

Стосовно впливу звільнення Ю.Луценка на становище опозиції, то найчастіше опитані дають відповідь, що це не вплине на її становище (38,6%) або ж посилить її (31,5%). На посилення опозиції внаслідок звільнення Ю.Луценка найчастіше очікують симпатики ВО «Батьківщина» (52,4%) і ВО «Свобода» (52,9%).

Дослідження виявило, що переважна більшість (69,4%) громадян України вважають, що В.Янукович здійснює особистий вплив на суди і діяльність правоохоронних органів у справах Юлії Тимошенко і Ю.Луценка. Таку думку поділяє переважна більшість жителів Західного, Центрального і Східного регіонів і відносна більшість жителів Півдня; більше 90% тих, хто на останніх парламентських виборах голосував за ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода», 85,2% представників електорату партії «УДАР» Віталія Кличка», 53,1% представників електорату Комуністичної партії України і відносна більшість (43,3%) тих, хто голосував за Партію регіонів.

***Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 16 квітня 2013 року. Було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.