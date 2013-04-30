У ПР пропонують ремонтувати будинки за рахунок мешканців

Народний депутат Євген Морозенко (Партія регіонів) пропонує стягувати з власників і розпорядників житлових і нежитлових приміщень, балансоутримувачів, житлово-будівельних кооперативів внески для формування корпоративного амортизаційного депозитного рахунку, кошти якого направлятимуться на поточний і капітальний ремонт житлових будинків.

Про це йдеться в законопроекті №2948 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення й використання корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків», внесеному до парламенту 29 квітня 2013 року.

Законопроектом пропонується створення корпоративних амортизаційних депозитних рахунків (КАДР) житлових будинків, за рахунок яких фінансуватиметься ремонт житлового фонду.

Планується, що внески на КАДР здійснюватимуть власники або розпорядники житлових приміщень – у розмірі 0,5 грн за 1 кв. м загальної площі; власники або розпорядники приміщень комерційного використання – в розмірі 0,5 грн за 1 кв. м загальної площі; балансоутримувачі житлового будинку – в розмірі 0,5 грн за 1 кв. м площі загального користування.

Передбачається, що внески будуть щомісячними. Контроль над перерахуванням коштів і претензійну роботу здійснює балансоутримувач. При цьому пільгові ставки за внесками, незалежно від їх розміру, не застосовуються.

За пропозицією балансоутримувача або власників житла скликаються загальні збори власників і розпорядників житлових приміщень, на яких ухвалюється рішення про розмір внесків до КАДР із одного квадратного метра загальної площі житлових приміщень.

Планується, що затверджувати розмір внесків до КАДР будуть місцеві ради. При цьому розмір внесків на приміщення комерційного й загального користування має бути не менше запропонованого в законопроекті.

Передбачається, що фінансування витрат на експлуатацію і ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за рахунок коштів кооперативів, і фінансових ресурсів КАДР, створених кооперативами.

Амортизаційні внески членів житлово-будівельних кооперативів на проведення поточного й капітального ремонту житлових будинків пропонується встановити у розмірі 0,5 грн за 1 кв. м житлової площі квартири, 0,5 грн за 1 кв. м площі загального користування і не менше 0,5 грн за 1 кв. метр площі приміщення комерційного використання. Базова ціна може бути змінена за рішенням загальних зборів членів житлово-будівельних кооперативів.

Законопроект передбачає, що використання коштів КАДР житлового будинку здійснюється за рішенням загальних зборів власників і розпорядників приміщень, яке передається для виконання балансоутримувачу.