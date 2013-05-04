Привітати Тимошенко з Великоднем прийшли 70 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, перед прохідною лікарні зібралися близько 70 осіб.

Люди тримають державні прапори, прапори ВО «Батьківщина» та скандують «Юлії – волю!», «Юля, ми з тобою!», «Юля, ми тебе любимо!»

Учасники акції прив’язали до паркану медичного закладу кілька плакатів і прапорів із зображенням екс-прем’єра.

Також прихильники Тимошенко хором заспівали кілька українських народних пісень та державний гімн. Одна з учасниць акції презентувала портрет екс-прем’єра, виготовлений із зерен пшениці. Жінка висловила готовність подарувати портрет у музей.

Організатори акції також роздали всім бажаючим паски.

За словами заступника керівника Харківської міської організації ВО «Батьківщина» Миколи Пахніна, учасники акції вимагають негайно звільнити Тимошенко «у відповідності до вимог Парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського суду з прав людини».

За словами першого заступника керівника Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Ірини Єфремової, близько 11.30 на побачення із Тимошенко пустили духівника екс-прем’єра, настоятеля київського Володимирського собору отця Бориса Табачека.