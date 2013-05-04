Томенко пропонує призначити вибори мера і міськради Черкас на осінь

Про це він заявив в ефірі одного з черкаських телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі депутата, коментуючи ситуацію в місті.

Томенко вважає правильним голосування опозиційних фракцій міськвиконкому за відставку мера Черкас Сергія Одарича.

«Адже «Батьківщина» завжди була в опозиції до сформованої більшості Партії регіонів та «Вільних демократів», або, точніше, проти так званої більшості Сергія Тулуба та Сергія Одарича», – зазначив Томенко.

За таких обставин, за словами депутата, «Батьківщина» та інші опозиційні фракції лише підтвердили свою позицію.

Водночас Томенко вважає «політичною помилкою» голосування опозиційних фракцій за новий виконком разом з «регіоналами» та комуністами.

«І тепер будемо сподіватися на те, що представники опозиції, які увійшли до нового виконкому, будуть як опозиціонери контролювати діяльність місцевої влади. Але, загально кажучи, я не думаю, що це було правильним рішенням», – додав він.

На його думку, вихід з конфлікту, який склався, полягає у проведенні одночасних дострокових виборів міського голови та міської ради, які варто було би провести вже восени, виходячи з двох міркувань.

«По-перше, завершиться суд щодо позову Сергія Одарича. По-друге, літні вибори – завжди «вибори меншості», натомість восени більша кількість людей бере участь у виборчій кампанії, і міський голова таким чином отримує більшу суспільну легітимність», – зазначив Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня на сесії депутати Черкаської міськради поіменним голосуванням прийняли рішення про розпуск виконавчого комітету та припинення повноважень заступників міського голови та керуючого справами.

24 квітня депутати Черкаської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Одарича.

На засіданні 40 депутатів із 42 присутніх проголосували «за» припинення повноважень мера. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів.

Проте існують сумніви щодо легітимності такого рішення. Зокрема, чи можна вважати, що за дане рішення проголосували 2/3 депутатів, оскільки в Черкаській міськраді 60 депутатів і міський голова. Відповідно, дві третини – це 41.

Одарич оскаржив у суді рішення міськради про дострокове припинення його повноважень.