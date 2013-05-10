У США вважають, що звільнення Тимошенко зміцнить головування України в ОБСЄ

Про це заявив голова Гельсінської комісії, сенатор Бенджамін Кардін під час слухань у Вашингтоні на тему: "Головування України в ОБСЄ", повідомляється на сайті Тимошенко.

"Я вітаю недавнє помилування Юрія Луценка і вважаю, що це є хорошим першим кроком. Сподіваюся, що ви будете виконувати свою обіцянку у проведенні судової та виборчої реформ. Ми також сподіваємося, що рішення Європейського суду про порушення прав Юлії Тимошенко та довільний її арешт стане додатковим імпульсом для її звільнення", - сказав Кардін, звертаючись до міністра закордонних справ України Леоніда Кожари.

Сенатор підкреслив, що Україні під час головування в ОБСЄ належить виконати великі завдання в керівництві цією багатосторонньою організацією, яка працює на основі консенсусу та включає 57 країн.

"Головуюча країна повинна сама демонструвати міцну демократію, якщо вона хоче домогтися успіху в заохоченні інших країн дотримуватися зобов'язань ОБСЄ. Обов'язок України - подавати приклад у відстоюванні прав людини і дотримання законності", - наголосив Кардін.

У свою чергу співголова Гельсінської комісії, конгресмен-республіканець Крістофер Сміт (штат Нью Джерсі) додав, що в Україні головним символом проблем із дотримання прав людини, верховенства закону та демократії є ув'язнення Тимошенко.

"Це серйозна несправедливість, і це має бути виправлено Президентом Януковичем. Я наполегливо закликаю уряд України для зміцнення свого головування в ОБСЄ звільнити Юлію Тимошенко", - заявив Сміт.

Як повідомлялося, Гельсінська комісія США 8 травня провела слухання "Головування України в ОБСЄ" за участю міністра закордонних справ України.

У квітні 2013 року у Гельсінській комісії відбулися слухання на тему "Політичні ув'язнені в Україні", а рік тому, у травні 2012 року, - на тему "Україна на майбутніх виборах: поворотний момент" за участі (з допомогою Skype) дочки екс-прем'єр-міністра України Євгенії Тимошенко.

***Гельсінська комісія США (Комісія з безпеки та співпраці в Європі) є незалежною організацією уряду США, яка займається моніторингом дотримання Гельсінських угод та укріплює безпеку, підтримуючи права людини, демократію, економічну, природоохоронну та військову співпрацю між 56 країнами.

Комісія складається із 9 представників, висунутих Сенатом та 9 - від Палати представників Конгресу США. До неї також входять по одному представнику від Державного департаменту, Міністерства торгівлі та Міністерства оборони.