Адвокат: Після відмови Чехії Шкіль попросить притулку у Франції

Про це заявила в інтерв’ю Радіо «Свобода» чеський адвокат Шкіля Марина Махіткова.

Сам Шкіль цю подію поки що не коментує.

«Пана Шкіля не видворили з Чехії. Чеська Республіка лише зупинила розгляд його прохання про притулок. Причиною цього було рішення, що Чехія не має повноважень розглядати прохання про притулок, бо цим має займатися інша країна Європейського Союзу, згідно з так званим Дублінським приписом. Це означає, що він приїхав до Чехії на підставі французької візи, а тому, країною, яка має розглядати його прохання про притулок, має бути Франція», – повідомила адвокат.

За її словами, у понеділок вранці Шкіль залишив Чехію.

«Він добровільно поїхав до Франції. І там він знову подаватиме ці документи, і тепер Франція розглядатиме його прохання про притулок», – уточнила Махіткова.

Як повідомляв УНІАН, Шкіль, який восени минулого року не був обраний до парламенту, у січні цього року просив політичного притулку в Чехії. Він заявляв, що справу про масові заворушення під час акції «Україна без Кучми» у 2001 році не було закрито.

За інформацією МВС України, заяви А.Шкіля про прохання надання політичного притулку в Чехії у зв'язку з його кримінальними переслідуваннями в Україні не мають жодних підстав і спрямовані на дезинформацію громадськості та міжнародного співтовариства.

Як зазначили в МВС, А.Шкіль і справді притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 71 Кримінального кодексу (в редакції 1960 року) – «масові заворушення». У зв'язку з цим у березні 2001 року його було заарештовано. У квітні 2002 року А.Шкіля було звільнено з-під варти.

У МВС також підкреслили, що, згідно з чинним законодавством, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину становить 10 років. Відповідно, цей термін закінчився ще в березні 2011 року. У зв'язку з цим ніяких юридичних підстав для кримінального переслідування А.Шкіля не існує.