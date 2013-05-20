У ПР знають, що КС ось-ось прийме рішення щодо виборів у Києві

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що Конституційний Суд завершує роботу над розглядом питання щодо виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Наскільки мене інформують, там закінчує роботу КС з даного питання, і як тільки визначиться, ми вирішуватимемо щодо виборів у місті Києві», - підкреслив Єфремов.

За його словами, вислів представників опозиції про те, що після 2 червня Київрада буде неправомочною, не має під собою підстав, оскільки вона діятиме до того часу, поки не буде обрано нову раду.

Як повідомлялося, подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції і закону про місцеві вибори щодо виборів у Києві надійшло до КС 19 березня. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

15 травня сайт LB.ua з посиланням на власні джерела повідомив, що рішення КС щодо проведення виборів мера Києва і депутатів Київради готове і буде обнародувано найближчим часом. Згідно з наявною інформацією, своїм рішенням КС роз'яснить, що повноваження депутатів Київради закінчуються в 2015 році, а не 2 червня 2013 р., на чому наполягала опозиція. Разом з тим, вибори мера Києва повинні бути проведені в цьому року, і в КС пропонують призначити дату на серпень місяць.