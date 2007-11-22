Усі депутати від НУ-НС поставили підписи під угодою з БЮТ
18:04, 22 листопада 2007Політика
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Коаліція відкрита для інших
Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що усі 72 депутати від блоку НУ-НС поставили свої підписи під коаліційною угодою з Блоком Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам за результатами сьогоднішньої зустрічі депутатів від НУ-НС з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.
При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що коаліція залишається відкритою для інших політичних сил, які висловлять бажання вступити до неї, зокрема, для представників Блоку Литвина.
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