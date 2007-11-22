Усі депутати від НУ-НС поставили підписи під угодою з БЮТ

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що усі 72 депутати від блоку НУ-НС поставили свої підписи під коаліційною угодою з Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам за результатами сьогоднішньої зустрічі депутатів від НУ-НС з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що коаліція залишається відкритою для інших політичних сил, які висловлять бажання вступити до неї, зокрема, для представників Блоку Литвина.