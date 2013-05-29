У КС не можуть спрогнозувати, коли буде рішення щодо виборів у Києві

Конституційний суд під час сьогоднішнього пленарного засідання продовжить розгляд справи щодо роз'яснення строків виборів мера столиці і Київради, проте коли саме буде винесено рішення у цій справі - невідомо.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар КС Геннадій Черненко.

"Розгляд справи ще триває, рішення поки що не прийнято. Коли буде прийнято - цього я вам сказати не можу, спрогнозувати це неможливо. На даний момент продовжується розгляд справи", - сказав Черненко.

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Він наголосив, що питання роз'яснення строків виборів мера столиці і Київради стоїть сьогодні одним з пунктів у порядку денному пленарного засідання КС, проте наразі неможливо спрогнозувати, коли саме буде винесено рішення у справі.

Разом з тим, як пише газета "Вести" із посиланням на джерело в оточені голови КМДА Олександра Попова, Конституційний суд має надати відповідь у цій справі в п’ятницю 31 травня.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня до КС України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз'яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому говориться, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, крім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови про призначення виборів у Києві авторства Віталія Кличка. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

Пізніше до парламенту було внесену нову постанову про призначення київських виборів авторства Володимира Яворівського.

На відміну від відхиленого проекту постанови, новим документом пропонується призначити не чергові, а позачергові вибори, що, на думку опозиціонерів, могло б зняти колізію щодо конституційності цих виборів. Крім того, у ній не вказується конкретна дата виборів, а зазначається, що вони мають відбутися не пізніше як за 60 днів з моменту ухвалення постанови парламентом.

Разом з тим у Партії регіонів заявили, що чекатимуть висновку КС з приводу призначення київських виборів.

11 квітня КС перейшов до закритої частини засідання з розгляду справи щодо дати виборів у Києві.