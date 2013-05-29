Свобода: Мис Сарич окупований російськими бойовиками

Заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Едуард Леонов (фракція “Свобода”) звернеться до Генеральної прокуратури України, СБУ, Міністерства закордонних справ України із вимогою розслідувати факт перешкоджання представниками Чорноморського флоту РФ членам комісії, які прибули на маяк на мисі Сарич.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

В повідомленні зазначається, що “29 травня члени робочої групи Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації на чолі зі «свободівцем» Едуардом Леоновим прибули на маяк на мисі Сарич, аби проконтролювати дотримання вимог приватизації житла громадянами України у Севастополі, зокрема на території маякових містечок, однак представники ЧФ РФ перешкодили народним депутатам, журналістам та «свободівським» активістам у здійсненні їхніх повноважень та реалізації громадянських прав”.

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Леонов наголосив, що “крайня південна точка України окупована російськими бойовиками”. Він зазначив, що робоча група, яку сформувала комісія ВР, “не змогла навіть підійти до гуртожитку маяка на мисі Сарич, який є цивільним об’єктом і, більше того, маяк, згідно з рішенням Верховного суду України, є власністю Міністерства інфраструктури”.

“На підході до цього гуртожитку нам перегородили дорогу озброєні бойовики російського флоту. Капітани 1-го та 2-го рангів, а також четверо озброєних солдатів нахабно зачинили ворота перед нами. Відмовляючись представитися, вони заявили, що «на цій території жодні українські закони не діють, адже це – територія Російської Федерації». Вони у хамській формі заявили, що коли у народних депутатів є претензії – ми маємо звернутися до Міністерства закордонних справ», - зазначив Леонов.

Він наголосив, що йдеться про “перешкоджання здійсненню повноважень народного депутата, а це кримінальний злочин”.

“По суті, ми виявили факт перебування на території України озброєних військовиків іншої держави. Я готую депутатські запити до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ України із вимогою розслідувати та відреагувати на факт перебування на території України представників збройних сил Російської Федерації без будь-яких юридичних підстав та дозвільних документів. Фактично крайня південна точка України перебуває під окупацією іноземних військ» – наголосив Леонов.

При цьому народний депутат підкреслив, що виїзне засідання Спеціальної контрольної комісії ВР України з питань приватизації невипадково відбувається у Криму, оскільки до комісії звертаються мешканці маякових містечок із проханням з‘ясувати статус їхнього житла та забезпечити дотримання їхніх громадянських прав.