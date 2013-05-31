Баскетболісти «Будівельника» виграли чемпіонат Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, доля вирішальної гри визначилася в перших двох чвертях матчу.

Кияни почали гру потужно, постійно були націлені на атакуючі дії і добилися переваги в 19 очок. Першу 10-хвилинку вони виграли з рахунком 28:19, другу - 30:20.

Після великої перерви господарі майданчика стали грати набагато більш спокійно і раціонально. Їх головне завдання полягало в тому, щоб утримати перевагу в загальному рахунку. І тому вони навіть дозволили маріупольцям виграти третій період з різницею в 3 бали (11:14), а четвертий - у чотири очки - 13:17. У підсумку, 82:70, більш ніж переконлива перемога киян.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став американський легіонер Лео Лайонс, який набрав 27 очок.

Столичний клуб у восьмий раз у своїй історії став чемпіоном України. Раніше він вигравав цей трофей шість разів поспіль у 90-х роках (1992-1997) і в 2011 році.