За даними екзит-полу, на виборах мера Василькова лідирує Сабадаш

Про це УНІАН повідомили у прес-службі соціологічної групи.

Зокрема, Сабадаш, за даними екзит-полу здобув 37, 1 відсотків, друге місце посів Валерій Попович (колишній мер Василькова) – 27 % , третє – представник партії «УДАР» Сергій Сабов з результатом 22, 3 %.

Як зазначили соціологи, було опитано 1585 осіб електорального віку, які постійно мешкають у Василькові.

Опитування проводилось методом інтерв’ю на виході з 14 виборчих дільниць із 18 наявних. Похибка вибірки становить 2, 5 відсотка.