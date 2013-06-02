За даними екзит-полу, на виборах мера Василькова лідирує Сабадаш
22:21, 02 червня 2013Політика
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За даними екзит-полу, проведеного Інформаційно-аналітичною групою Республіка на виборах міського голови Василькова (Київська область) найбільшу кількість голосів отримав представник Партії регіонів Володимир Сабадаш.
Сабадаш, за даними екзит-полу здобув 37,1% голосів виборців
Про це УНІАН повідомили у прес-службі соціологічної групи.
Зокрема, Сабадаш, за даними екзит-полу здобув 37, 1 відсотків, друге місце посів Валерій Попович (колишній мер Василькова) – 27 % , третє – представник партії «УДАР» Сергій Сабов з результатом 22, 3 %.
Як зазначили соціологи, було опитано 1585 осіб електорального віку, які постійно мешкають у Василькові.
Опитування проводилось методом інтерв’ю на виході з 14 виборчих дільниць із 18 наявних. Похибка вибірки становить 2, 5 відсотка.
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