Журналістам пропонують вивчати методи безпечної роботи на масових акціях

Як повідомляє прес-служба очільника держави, Чепак, яка також є керівником Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів (МРГ), пропонує розробити захід у межах програми «Відкрита розмова» із залученням іноземних експертів у медіасфері, а також представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

Крім того, прес-секретар Президента вважає за необхідне запросити на цей захід усі зацікавлені громадські організації та професійні об’єднання, а також постраждалих журналістів.

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“Я би пропонувала зробити окрему нараду, куди запросити міжнародних журналістів, Ольгу Сніцарчук і Влада Соделя, уповноважених осіб від правоохоронних органів”, - зазначила керівник МРГ.

Вона наголосила, що Комітет оперативного реагування на інциденти за участю ЗМІ Міжвідомчої робочої групи від дня інциденту тримає на контролі процес розслідування подій, що сталися 18 травня у Києві. Разом з тим, Чепак підкреслила важливість системних заходів з недопущення таких ситуацій у майбутньому.

Учасники робочої групи домовилися зібрати пропозиції найближчим часом і від імені МРГ запросити міжнародних експертів.

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Чепак також підтримала ініціативи щодо співпраці представників ЗМІ із силовими структурами під час масових громадсько-політичних акцій та відновлення тематичних тренінгів як для журналістів, так і для правоохоронців.

Довідка: 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя, які знімали бійку. При цьому працівники ЗМІ заявляли, що міліціонери спостерігали за бійкою й не стали на їхній захист.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.

22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча глава МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.

За даними МВС, 15 співробітників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності після службової перевірки щодо подій на масових акціях 18 травня у справі про побиття Сніцарчук та Соделя.