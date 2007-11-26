Єхануров нарешті розповів, що саме йому не подобається в угоді з БЮТ

Народний депутат із фракції «Наша Україна – Народна самооборона», перший заступник голови партії «Наша Україна» закликає депутатів від НУ-НС і Блоку Юлії Тимошенко доопрацювати і публічно підписати коаліційну угоду.

Як повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, про це йдеться у листі Ю.ЄХАНУРОВА до народних депутатів від НУ-НС та БЮТ.

Ю.ЄХАНУРОВ наголошує, що його пропозиції щодо коаліційної угоди ще 30 жовтня були спрямовані до переговорної групи з підготовки тексту угоди про створення демократичної коаліції.

«Мушу констатувати, що переважна більшість з них не була врахована. Втім, маю відзначити і позитивний момент: деякі з пропозицій знайшли відображення в оновленому тексті угоди. Так, змінено формулювання щодо термінів переходу Збройних Сил на професійну основу та скасовано положення про підвищення виборчого бар’єру до 5%", - йдеться у листі Ю.ЄХАНУРОВА.

У додатках до листа він подає незмінні позиції щодо кореляції проекту коаліційної угоди.

Після того, як коаліційна угода набуде рис документа, який відповідатиме стратегічним інтересах України, Ю.ЄХАНУРОВ пропонує «організувати публічне підписання документа всіма народними обранцями, які висловлять згоду працювати над її виконанням».

Водночас, народний депутат відзначив, що «червоною ниткою» у коаліційній угоді має проходити прозора діяльність нового уряду та боротьба з корупцією.

У листі, розміщеному на персональному сайті Ю.ЄХАНУРОВА, зазначається, що початок роботи парламенту створює необхідні умови для початку офіційних переговорів щодо створення парламентської коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна — Народна самооборона”.

“Підтримуючи прагнення створити демократичну коаліцію, звертаю Вашу увагу на те, що текст проекту коаліційної угоди, який був попередньо парафований лідерами наших блоків, потребує суттєвого доопрацювання перед тим, як його підписуватимуть народні депутати України”, - наголошує Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважує, що цей документ, як Програму уряду України на найближчі роки, ретельно вивчатимуть не тільки в Україні, айв усьому світі, щоб зрозуміти перспективи та напрямки розвитку України та визначити: чи є наша держава надійним партнером, що провадитиме відповідальну та передбачувану політику. На його думку, не менш важливими є й інші запитання, відповіді на які, шукатимуть наші симпатики та опоненти в тексті угоди: чи буде прозорою діяльність нового уряду, наскільки ефективною стане боротьба з корупцією, чи зможе громадянське суспільство здійснювати ефективний контроль за роботою нової влади? Від відповіді на них залежить не лише ставлення до України з боку іноземних держав та міжнародних політичних інституцій, а й позиція численних інвесторів, що приглядаються до нашої країни, вирішуючи, чи варта вона їхньої довіри.

“Саме з огляду на таку значимість коаліційної угоди прошу Вашої підтримки у питанні скасування та погодження окремих її положень, які викликають глибоке занепокоєння через потужні ризики, що пов`язані з їхньою реалізацією”, - пише Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважує, що висловив свої зауваження до тексту угоди, ще 30 жовтня, але переважна їх більшість не була врахована.

Народний депутат вітає те, що були підтримані в тому числі і його пропозиції щодо зміни формулювання по термінам переходу Збройних Сил України на професійну основу, скасовано положення про підвищення виборчого бар`єру до 5%. “Вбачаю у цьому свідчення конструктивної налаштованості представників фракції Блоку Юлії Тимошенко, що входили до переговорної групи. Такий підхід є запорукою скасування всіх інших небезпечних з точки зору впливу на соціально-економічну ситуацію позицій, які потрапили до проекту коаліційної угоди з передвиборної програми БЮТ”, - підкреслює Ю.ЄХАНУРОВ.

Він викладає в листі свої пропозиції щодо корекції проекту коаліційної угоди. Їх розділено на дві групи. До першої групи входять ті пункти (переважно з передвиборної програми БЮТ), що, на переконання Ю.ЄХАНУРОВА, потребують обов`язкового скасування як такі, що здатні негативно вплинути на добробут громадян України та розвиток української економіки. Зокрема, до цієї групи він відносить зобов’язання коаліції впродовж двох років повернути громадянам України знецінені вклади колишнього Ощадбанку СРСР; скасування ПДВ та заміна його податком на споживання. До другої групи потрапили пункти проекту коаліційної угоди, які заслуговують на доопрацювання і є предметом для пошуку компромісних формулювань.

Ю.ЄХАНУРОВ пропонує створити спеціальну робочу групу для доопрацювання положень коаліційної угоди, до яких можливі компромісні формулювання. Він пропонує визначити жорсткий термін для її роботи - до трьох днів.

“Після того як проект коаліційної угоди набуде рис документа, який відповідатиме стратегічним інтересам розбудови Української держави та примноження добробуту народу України, пропонується організувати його публічне підписання всіма народними депутатами, які висловлять свою згоду з текстом угоди та готовність працювати над її виконанням”, - наголошує він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 листопада угоду про створення коаліції з БЮТ не підписали семеро депутатів від НУ-НС, зокрема, Іван ПЛЮЩ, Ю.ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, І.КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.

Сьогодні член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявив, що найближчим часом ще двоє членів фракції "Наша Україна – Народна самооборона" підпишуть угоду про створення демократичної коаліції.