Головне за день: огляд топ-новин

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ЗМІ: Україна досі не виконала жодного з пунктів «списку Фюле»

Вчора консорціум експертів, які фінансуються фондом "Відродження", представив результати моніторингу виконання Україною вимог Євросоюзу, необхідних для підписання угоди про асоціацію.

У Тимошенко - своя вимога до зустрічі Януковича з опозицією

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко наполягає на тому, щоб дискусія між представниками парламентської опозиції та Президентом України Віктором Януковичем відбулася у публічній площині.

ЗМІ: Обама запропонує Путіну скоротити ядерний арсенал на третину

Президент США Барак Обама в середу, 19 червня, перебуваючи з візитом у Берліні, запропонує Росії скоротити стратегічне наступальне озброєння двох країн на третину.

Азербайджан відмовився прийняти Україну в проект газопроводу TANAP

Азербайджан не зацікавлений в участі України в проекті будівництва Трансанатолійського газопроводу (TANAP).

Верховна Рада «завернула» денонсацію «харківських угод»

Верховна Рада відхилила проект закону про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Тягнибок: «Свобода» не піде на зустріч з Януковичем

Представники фракції “Свобода” не підуть на зустріч з Президентом України Віктором Януковичем. Пізніше стало відомо, що Віталій Кличко, який теж не пішов на зустріч з президентом, відправив йому листа.

На зустріч із Януковичем пустили лише Яценюка

На зустріч із Президентом України Віктором Януковичем з усіх депутатів, які прийшли до Адміністрації Президента, пустили лише лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка.

Суд захистив київську вчительку від рейдерів

Згідно з вироком суду, Ніну Москаленко визнано першочерговою спадкоємицею спірної частини її будинку.

Янукович переконує, що розмови про приватизацію ГТС - це провокація

Україна під час переговорів з газових питань на будь-якому рівні ніколи не висловлювалася за приватизацію вітчизняної газотранспортної системи.

Яценюк зробив висновок, що Тимошенко можуть відпустити за кордон

Питання про надання можливості ув’язненій екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном розглядається.

Янукович обіцяє прийти у ВР, якщо депутати «культурно поводитимуться»

Янукович заявляє про готовність виступити у Верховній Раді 5 липня.