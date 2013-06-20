Головне за день: огляд топ-новин

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Турецька поліція знову розігнала мітинг газом і водою

Поліція не змінила своєї тактики - групи протестувальників спочатку "обробили" водометами, а потім закидали гранатами із сльозогінним газом.

Франція та Іспанія страждають від повені, є загиблі (фото)

Новини про затоплення тепер приходять з Франції та Іспанії. Місцеві жителі і туристи тікають від переповнених водою річок.

У Києві з ознаками отруєння госпіталізовано 30 вихованців дитсадка

30 дітей, які відвідують 455-й дитсадок Дніпровського району Києва, госпіталізовані до інфекційної лікарні з ознаками харчового отруєння.

Оробець заявляє, що її чоловік змушений був залишити країну

Народний депутат від “Батьківщини” Леся Оробець заявляє, що її чоловік змушений був залишити Україну через тиск на їхню родину.

Єфремов: Президент не може помилувати Тимошенко через «грошові питання»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що Президент України Віктор Янукович не може помилувати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко через “грошові питання”. У Батьківщині ж заявили, що «логіка Єфремова нагадує логіку сомалійських піратів».

Лавриновича не переконали висновки Венеціанської комісії

Міністр юстиції Олександр Лавринович упевнений у конституційності внесення змін до основного закону на референдумі.

Завтра розпочнеться суд над Тітушком

Завтра суд розпочне попереднє слухання справи за обвинуваченням Тітушка у побитті журналістів 18 травня. В той же час, у ТСК з рослідування побиття журналістів назріває конфлікт влади і опозиції.

Ще двох міліціонерів, які затримали суддю, відправили під домашній арешт

Суд у Харкові відпустив під домашній арешт ще двох працівників ДСО, які брали участь у затриманні судді.

Сенат Польщі назвав Волинську трагедію «етнічною чисткою з ознаками геноциду»

Сенат Польщі схвалив заяву з приводу 70-річчя "Волинської трагедії" 1943-го.

Проект угоди про асоціацію: ЗВТ між Україною та ЄС має бути створена за 10 років

Робочий проект угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає, що сторони поступово будуть створювати зону вільної торгівлі протягом перехідного періоду максимум в десять років.