Оробець заявляє, що її чоловік змушений був залишити країну

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу у парламенті.

“Переді мною стоїть дуже складне завдання: я сьогодні маю прийти додому і знайти слова, розказати своїм дітям, що свого тата вони не побачать найближчі декілька років, тому що він був змушений покинути країну, тому що проти нього відкрита кримінальна справа”, - сказала Оробець.

Крім того, вона повідомила, що їй надходять дзвінки з прихованих номерів про те, що “моя політична позиція вельми потрібна”.

Оробець також зазначила, що ще після виборів в офісі її чоловіка були “маски-шоу”, тоді у її чоловіка забрали мобільний телефон і не пускали до приміщення адвоката. “Вони заднім числом відкрили проти нього кримінальну справу. Ми почали судитися з податковою і, на жаль, програвши першу інстанцію, пішли в апеляцію і, попри залізобетонні аргументи... суддя вийшла і за дві хвилини прочитала уже роздруковане і проштамповане рішення. Мені стало все зрозуміло”, - сказала Оробець.

Вона відзначила, що коли почала з’ясовувати, що відбувається, їй дали зрозуміти, що її “замовлено”.

“Щойно ми програли апеляцію, наступним їхнім кроком було за кримінальною справою винести запобіжний захід у розмірі 3,5 млн дол. «Тушкам» вони платять 3,5 млн дол., а мені проблем влаштовують на 3,5 млн дол.”, - сказала депутат і додала, що не має таких коштів, а якби ці кошти не були заплачені, її чоловіка ув’язнили б у Лук’янівське СІЗО.

Відповідно, відразу після програшу апеляції, 12 червня, її чоловік виїхав за кордон, сказала Оробець.

У Міністерстві доходів поки що не прокоментували заяву Оробець.

На тему: ЗМІ: Дружина Іващенка одержала статус біженця в Данії

Як повідомляв УНІАН, чоловік Оробець є головою ради директорів київського офісу компанії Phoenix Capital.

У листопаді народний депутат вже заявляла про тиск на чоловіка, висловивши переконання, що він пов'язаний з намаганням “загнати” її до провладної більшості в новому парламенті.