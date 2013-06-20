Оробець заявляє, що її чоловік змушений був залишити країну
Народний депутат від “Батьківщини” Леся Оробець заявляє, що її чоловік змушений був залишити Україну через тиск на їхню родину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу у парламенті.
“Переді мною стоїть дуже складне завдання: я сьогодні маю прийти додому і знайти слова, розказати своїм дітям, що свого тата вони не побачать найближчі декілька років, тому що він був змушений покинути країну, тому що проти нього відкрита кримінальна справа”, - сказала Оробець.
Крім того, вона повідомила, що їй надходять дзвінки з прихованих номерів про те, що “моя політична позиція вельми потрібна”.
Оробець також зазначила, що ще після виборів в офісі її чоловіка були “маски-шоу”, тоді у її чоловіка забрали мобільний телефон і не пускали до приміщення адвоката. “Вони заднім числом відкрили проти нього кримінальну справу. Ми почали судитися з податковою і, на жаль, програвши першу інстанцію, пішли в апеляцію і, попри залізобетонні аргументи... суддя вийшла і за дві хвилини прочитала уже роздруковане і проштамповане рішення. Мені стало все зрозуміло”, - сказала Оробець.
Вона відзначила, що коли почала з’ясовувати, що відбувається, їй дали зрозуміти, що її “замовлено”.
“Щойно ми програли апеляцію, наступним їхнім кроком було за кримінальною справою винести запобіжний захід у розмірі 3,5 млн дол. «Тушкам» вони платять 3,5 млн дол., а мені проблем влаштовують на 3,5 млн дол.”, - сказала депутат і додала, що не має таких коштів, а якби ці кошти не були заплачені, її чоловіка ув’язнили б у Лук’янівське СІЗО.
Відповідно, відразу після програшу апеляції, 12 червня, її чоловік виїхав за кордон, сказала Оробець.
У Міністерстві доходів поки що не прокоментували заяву Оробець.
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Як повідомляв УНІАН, чоловік Оробець є головою ради директорів київського офісу компанії Phoenix Capital.
У листопаді народний депутат вже заявляла про тиск на чоловіка, висловивши переконання, що він пов'язаний з намаганням “загнати” її до провладної більшості в новому парламенті.