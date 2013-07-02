Головне за день: огляд топ-новин

Більш повна інформаційна картина дня - у нашому огляді:

Сноуден: Обама тисне на країни світу через мене

Президент США Барак Обама тисне на країни світу, щоб вони відхилили прохання Едварда Сноудена про надання притулку.

Начальника міліції Миколаївщини відсторонено від займаної посади

Наказом Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченко відсторонений від займаної посади начальник УМВС України в Миколаївській області Валентин Парсенюк та керівник Врадієвського райвідділу міліції.

ЗМІ: Українці поки не бачать результатів спрощення візового режиму з ЄС (відео)

У понеділок, 1 липня набула чинності спрощена система пересування між Україною та Євросоюзом.

Ракета на Байконурі вибухнула одразу після старту

Ракета-носій "Протон-М" з розгінним блоком ДМ-03 і трьома російськими навігаційними космічними апаратами "Глонасс-М", яка стартувала з Байконура, вибухнула на десятій секунді старту.

У Врадіївці міліція застосувала сльозогінний газ: людей забрала «швидка»

Міліція застосувала сльозогінний газ під час мітингу у Врадіївці Миколаївської області.

ЗМІ: Коморовський хоче бачити Януковича у Луцьку

Президент Польщі Броніслав Коморовський планує відвідати українське місто Луцьк з одноденним візитом, 14 липня, для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії.

Німецький лікар підтверджує різке погіршення здоров'я Тимошенко

Німецька клініка «Шаріте» готова прийняти екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко і надати їй необхідне лікування.

Захарченка через офіцерів-гвалтівників покликали у Верховну Раду

Рибак запросив Захарченка на вечірнє засідання ВР у зв’язку із згвалтуванням жінки на Миколаївщині

Пшонка звільнив прокурора Врадіївки і викликав «на килим» голів СБУ і МВС

Генпрокурор Віктор Пшонка звільнив прокурора Врадіївського району Сергія Мочалка.

WBA підписала контракти на бій між Кличком і Повєткіним

Контракти на бій між росіянином Олександром Повєткіним і українцем Володимиром Кличком підписано і затверджено Всесвітньою боксерською асоціацією (WBA).

Захарченко запевнив, що з криміналом в Україні все стабільно

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, криміногенна ситуація в державі перебуває під контролем.

У «Свободі» заявляють, що візит Коморовського до Луцька є небажаним

Візит Коморовського до Луцька є небажаним через можливість загострення українсько-польських відносин, заявляють у ВО "Свобода".

Яценюк: у звіті МВС про події у Врадіївці - ні слова про згвалтування

Яценюк заявляє, що після подій у Миколаївській області Захарченко не має права залишатися на посаді.

Верховна Рада обирає членів Вищої ради юстиції

Народні депутати розглядають питання призначення членів Вищої ради юстиції.

Голова ТСК: Регіонали і комуністи влаштували демарш на засіданні

Партія регіонів і КПУ заважають роботі ТСК з розслідування побиття журналістів 18 травня, заявляє Ярема.

ЗМІ: Главі Департаменту з благоустрою КМДА загрожує звільнення

У середу у КМДА відбудеться колегія з благоустрою і її підсумком може стати звільнення чиновників, відповідальних за озеленення і благоустрій. Серед них і начальник департаменту Сергій Садовой.

Яценюк: у звіті МВС про події у Врадіївці - ні слова про зґвалтування

Яценюк заявляє, що після подій у Миколаївській області Захарченко не має права залишатися на посаді.