Ставицький: Єврокомісія перевірить легальність реверсу газу зі Словаччини

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам у четвер пізно ввечері міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером та представниками Міністерства економіки Словаччини.

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“Ми розглянули два варіанти, які напрацювали наші спеціалісти. Ці варіанти мусять пройти експертизу фахову в Єврокомісії, і ми наступного тижня надаємо цю інформацію вже розширену”, - сказав міністр.

За його словами, експерти Єврокомісії мають визначитися щодо легальності реверсних поставок газу з юридичної точки зору.

“Тому що лунають від природних монополій деякі закиди на те, що в певній мірі це якісь махінації. Ще раз повторюю: ніяких махінацій немає, і ми готові нашим стратегічним партнерам викласти наші доводи з цього приводу”, - сказав Ставицький.

Він нагадав, що Україна може отримувати через Словаччину від 10 млрд кубометрів газу на рік.

“Тобто ми не кажемо про те, що ми цей обсяг і будемо купувати. Ми кажемо про те, що наша країна отримає достатні потужності для диверсифікації постачання природного газу в Україну і за справедливою ціною. Не більше. Ми нікого не хочемо ображати, ми хочемо досягти тих домовленостей, які є за міжнародними стандартами, і все”, - зазначив український міністр.

Він наголосив, що і Україна, і Словаччина технічно та технологічно готові до початку реверсу, залишаються невирішеними лише юридичні питання.

“Щоб не виникало питань спірних стосовно якихось штрафів, стосовно якихось судових питань за міжнародним правом”, - сказав Ставицький.

При цьому він наголосив, що тестовий режим обміну даними між Україною та Словаччиною, який розпочався 15 травня, було вирішено продовжити і підтримувати постійно з тим, щоб реверсні поставки можна було б швидко запустити після вирішення юридичних питань.

Міністр також висловив переконання в тому, що експертиза має бути здійснена до вересня місяця.

“Не пізніше. Це навіть з урахуванням того, що будуть канікули політичні в Європі”, - сказав він.

“В цьому мене, до речі, запевнив і єврокомісар (Еттінгер – УНІАН)”, - додав він.

Ставицький не відповів, чи передбачають запропоновані пропозиції варіант заміщення газу, коли частина російського газу може залишатися в Україні замість фізичних поставок газу зі Словаччини.

“Давайте не будемо забігати трохи наперед, давайте почекаємо висновків Єврокомісії з цього приводу”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеша Копача, поставки природного газу із Словаччини до України в реверсному режимі можуть бути налагоджені вже до кінця поточного року, проте це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України» у цьому питанні.

Україна почала купувати газ в країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в об'ємі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

28 березня п.р. під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

За словами Ставицького, відкриття маршруту поставок природного газу через територію Словаччини дозволить Україні повністю диверсифікувати його постачання на територію країни.