Казахстан запрошує Україну співпрацювати у сфері високих технологій

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

Як повідомив голова Держагентства Володимир Семиноженко, з відповідним листом до нього звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Заутбек Турісбеков.

Він проінформував керівника Держінформнауки України про те, що в Казахстані під егідою Назарбаєв Університету проводиться робота із створення Інтелектуально-інноваційного кластеру (ІІК), у складі якого планується створити Науковий парк, Центр комерціалізації, Технопарк та ін.

При цьому одним з основних елементів ІІК стане Науковий парк, на території якого буде створена Вільна економічна зона для розміщення R&D центрів, високотехнологічних компаній і виробництв.

«Потенційними резидентами Парку можуть стати організації, що здійснюють діяльність у різних напрямках прикладних досліджень та дослідно-конструкторських робіт, в області розробки, виготовлення прототипів і тестування високотехнологічної продукції та технологій, виробництва продукції з високою доданою вартістю», - зазначив Семиноженко.

Основним видом діяльності Наукового парку буде залучення та розміщення R&D центрів, високотехнологічних компаній і виробництв, надання в оренду лабораторно-виробничої, офісної та соціальної площі резидентам парку, а також надання підтримки новоствореним і компаніям, що розвиваються.

Для створення Парку вже виділено ділянку площею 50 га в Астані.

Планується, що територія буде забезпечена усією необхідною інженерною і соціальною інфраструктурою. На даний момент розробляється концепція і майстер-план Парку. У рамках зазначених робіт будуть сформовані переліки потенційних резидентів, вимоги до об'єктів інфраструктури та умов розміщення резидентів у Парку, механізми взаємодії резидентів з Парком.

«Казахстан запрошує українські організації брати участь у цьому проекті і розмістити R&D підрозділи на території зазначеного Парку», - повідомив Семиноженко.