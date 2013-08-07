Посол Грузії не радить їздити на відпочинок до Абхазії і Південної Осетії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в середу.

«Поки територія окупована, я не рекомендую ні туристам, ні журналістам відвідувати цю територію, тому що це буде недружній крок по відношенню до моєї суверенної країни», - сказав посол.

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Водночас, прес-служба Державного агентства України з туризму та курортів, з посиланням на лист Посольства України в Грузії, повідомляє, що в Грузії діє закон «Про окуповані території», відповідно до якого іноземці мають право відвідувати Абхазію та Південну Осетію лише з дозволу компетентних органів Грузії.

Побувавши без отримання дозволу в Сухумі і Цхінвалі, а після приїхавши в Грузію, такі туристи потрапляють в скрутне становище. Адже їх відразу затримують правоохоронні органи. Подальше їх звільнення можливе лише через суд, шляхом укладення процесуальної угоди та сплати штрафу у розмірі близько 2 тис. дол. США.

Довідка УНІАН. На початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія утримує території Абхазії та Південної Осетії під своїм контролем.

Більшість країн Європи і світу не визнали незалежність цих двох республік і наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

Окрім Росії, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнали Нікарагуа, Венесуела, Республіка Науру. Абхазію визнала Вануату.

13 червня 2013 року Генеральна Асамблея ООН прийняла винесений на голосування Грузією проект резолюції щодо Абхазії та Південної Осетії, присвяченої проблемі біженців і переміщених осіб із цих країн.

Абхазія та Південна Осетія в резолюції називаються частиною Грузії.

За резолюцію проголосували 62 країни, проти - 16, зокрема Росія. Ще 84 держави утрималися.