МЗС України завжди уникало різких заяв на адресу Азербайджану - газета

"На Михайлівській кажуть, що це не в їх компетенції", - повідомляє DT.UA, посилаючись на статтю журналіста Володимира Кравченка, який також виявився в списку персон нон грата разом із декількома своїми колегами, з якими він перебував у відрядженні у Вірменії і Нагірному Карабасі у вересні 2010 року.

За його інформацією, після оприлюднення списку українське посольство в Баку надіслало запит до тамтешнього МЗС з проханням прояснити ситуацію, однак відповіді немає до цих пір.

"Обережна позиція Києва - традиційна лінія поведінки щодо Баку: український МЗС завжди уникав різких заяв на адресу Азербайджану", - вважає журналіст.

За його словами, будуючи плани щодо енергетичного співробітництва, активно поставляючи зброю цій південнокавказькій державі, Київ з оглядкою вибудовує свої відносини з Баку.

Так, оглядач нагадав, що навіть коли в січні-лютому цього року під час розгону масових акцій протесту азербайджанська влада допустила серйозні порушення прав людини, Україна, будучи чинним головою ОБСЄ, не зробила жодної заяви.

Нагадаємо, на початку серпня Азербайджан оголосив персонами нон ґрата 7 українських журналістів: Ганну Мамонову, Варвару Жлутенко, Надію Базєву, Володимира Кравченка, Ірину Ковальчук, Олега Кулика, Олександра Волощука, а також секретаря Донецької міськради Сергія Богачова, який у 2007 році був спостерігачем на виборах у Нагорному Карабасі.