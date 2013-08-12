УЗ буде будувати експрес до Борисполя

Будівельно-монтажні роботи підготовчого періоду реалізації Національного проекту "Повітряний експрес" обсягом у 33 млн грн виконуватиме підприємство "Укрзалізниці" - Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, відбір виконавця робіт відбувся 8 серпня. Інформація про акцепт договору опублікована у «Віснику державних закупівель» 9 серпня 2013.

“Будівельно-монтажні роботи виконуватиме підприємство Укрзалізниці - Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця". Сума договору становить 33 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Будівельні роботи підготовчого періоду проходитимуть на ділянці від автошляхопроводу (с. Щасливе - кільцева дорога) до відгалуження нової траси у бік аеропорту "Бориспіль" разом з існуючими шляхами залізниці, власником яких є Південно-західна залізниця.

У Націнвестпроекті зазначають, що Південно-західна залізниця має можливість проводити відповідні роботи без зміни графіка руху поїздів на відповідній ділянці, що дозволить скоротити термін реалізації цієї фази проекту (серпень - листопад 2013 р.).

Довідка УНІАН. Національний проект «Повітряний експрес» - це створення швидкісних пасажирських перевезень між ст. «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом “Бориспіль” і розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Повна прибутковість проекту передбачає, окрім прямої комерційної вигоди, також позитивні ефекти в суміжних галузях – транспорті, логістиці, туризмі, послугах.

Загальна сума кредиту становить 372 млн доларів. Кредит виділятиметься двома траншами. Перший транш, на 52 млн дол., буде використаний на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий - 320 млн дол., забезпечить безпосередньо будівництво інфраструктурних об'єктів.

Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У її віданні перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці». Південно-західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України.