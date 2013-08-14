Суд продовжить розгляд за позовом Boeing до КБ "Південне"

Крім КБ "Південне" відповідачами за позовом виступають також РКК "Енергія" і "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" (Південмаш). За твердженням Boeing, відповідачі порушили свої контрактні зобов'язання за проектом "Морський старт" (Sea Launch), збиток оцінюється в $ 350 млн. Позовна заява була направлена ​​до суду США 1 лютого 2013, повідомляє РІА Новости.

КБ "Південне" подало клопотання про припинення розгляду позову по ряду підстав, в тому числі заявивши про те, що була порушена процедура повідомлення про початок судових розглядів і що американський суд - не підходяще місце для розгляду спору. Крім того, підприємство спробувало нагадати судові про арбітражний розгляд у Швеції.

Суд, однак, клопотання відхилив, зазначивши, що воно по ряду пунктів схоже з аналогічним клопотанням РКК "Енергія". Воно також було раніше відхилено. Що стосується арбітражного розгляду, то, як зазначається в судових документах, позивач та відповідачі принципово розходяться в думках щодо його статусу. Так, на відміну від КБ "Південне", рапортує про активну фазу розгляду спору, Boeing заявляє про те, що арбітраж відмовився його розглядати і це рішення було оскаржене.

"Морський старт" був створений в 1995 році, в консорціум увійшли Boeing (40%), РКК "Енергія" (25%), Kvaerner Moss Technology (20%), КБ "Південне" і ПІВДЕНМАШ (15%), йдеться на сайті проекту. Перший запуск з майданчика був здійснений в 1999 році, а десять років по тому консорціум подав заяву про банкрутство.

Boeing забезпечив інвестиції під створення і функціонування майданчика для комерційних запусків космічних апаратів. Кожна зі сторін гарантувала при виникненні проблем відшкодування концерну вкладених коштів відповідно з його участю в проекті.