Прасолов: Росія не підтвердила наявність токсичних речовин у продукції «Рошен»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов сьогодні на брифінгу, коментуючи результат переговорів, проведених українською урядовою делегацією з російським Росспоживнаглядом. «Було заявлено російською стороною про те, що вони підтверджують невідповідність вмісту продуктів і тих написів, які містяться на упаковці. Підтвердження про те, що знайдено якісь токсичні речовини, з російського боку не надходили. Тобто їх немає», - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про запровадження заборони на постачання до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапирену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону на постачання на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.