Україна зникне як суб’єкт міжнародного права - радник Путіна про асоціацію з ЄС

Про це Глазьєв заявив в інтерв'ю телеканалу «Росія 24».

«Підписуючи Угоду про асоціацію з ЄС, Україна позбавляє себе суверенного права з усіх питань торгової політики, яку ми віддали в Митний союз. Україна перестає бути для нас стратегічним партнером, бо вона зникає як міжнародний партнер, як суб'єкт міжнародного права, оскільки всі свої дії в торговій сфері вона повинна буде погоджувати з ЄС», - сказав Глазьєв.

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За його словами, Україна «не зможе зробити крок назустріч нам» без дозволу Брюсселя.

«Ми не розуміємо, навіщо Україна добровільно віддає свій суверенітет Брюсселю, відмовляючись від співпраці з нами на преференційних умовах, відмовляючись від участі, по суті, в Митному союзі. Це катастрофа для України, це великий удар для нас. Ми б усіма силами хотіли цього уникнути», - додав Глазьєв.