США візьмуть участь у можливій військовій операції в Сирії

Про це повідомляє агентство "Anadolu".

"Якщо військова інтервенція все ж матиме місце , то це зроблять в першу чергу США" , - сказав віце -прем'єр.

За його словами, ні добровільні коаліційні сили, ні країни НАТО без США не зважаться на військову операцію в Сирії.

Деякі країни Заходу , а також Туреччина висловилися за інтервенцію в Сирію після чергового загострення ситуації в країні. 21 серпня низка ЗМІ повідомила про масштабне застосування військами сирійського уряду хімічної зброї в околицях Дамаску , жертвами якого стало понад 600 людей.

Раніше президент США заявив, що застосування хімічної зброї стане " червоною рискою " для режиму Башара Асада. ЗМІ повідомляють про підготовку ВМС і ВПС країн Заходу до початку інтервенції.

У Сирії більше двох років тривають сутички урядових сил з озброєною опозицією. За даними ООН , загальна кількість жертв конфлікту в Сирії перевищує 100 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє , що їм протистоять добре озброєні бойовики.