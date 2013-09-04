Верховна Рада сьогодні працюватиме лише до 12.00

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, відповідаючи на запитання про вчорашні домовленості голів фракцій.

“Ми домовилися про те, що сьогодні працюватимемо до 12-ї години дня у зв’язку з тим, що у нас сьогодні зібрання фракцій і всі депутати не зможуть бути о 15-й годині на комітетах. Тому ми домовилися, що працюємо до 12-ї години, потім буде засідання комітетів, щоб провести... І треба розглянути усі законопроекти євроінтеграційні, які на цей тиждень намічені”, - сказав він.

За словами Єфремова, цих законопроектів немає у сьогоднішньому порядку денному саме тому, що напередодні лідери фракцій домовилися про це.

Він повідомив, що після 12-ї години керівники фракцій зберуться у голови ВР Володимира Рибака. “І повністю ми утрясаємо, в якому форматі ми будемо голосувати і коли за ці закони”, - сказав Єфремов.