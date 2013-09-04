МЗС України поки не збирається переводити Тимошенко до Німеччини

Про це повідомив у середу глава українського зовнішньополітичного відомства Леонід Кожара, передає РИА Новости.

У вівторок німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в медичних колах повідомили, що в клініці "Шаріте" вже готують палату для колишнього прем'єра України, яка відбуває покарання за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з РФ. За даними видань, Тимошенко можуть відправити до Німеччини до кінця вересня цього року.

"Хочу сказати, що на рівні міністерств закордонних справ питання про передачу (Тимошенко) не піднімається", - сказав Кожара.

Тимошенко була засуджена в 2011 році за перевищення повноважень при підписанні газового контракту з Росією, вже більше року вона знаходиться на лікуванні в міській лікарні Харкова. За її здоров'ям стежать як українські медики, так і лікарі берлінської клініки "Шаріте", які періодично приїжджають на Україну. Раніше Німеччина заявляла, що може прийняти на лікування Тимошенко.

Наприкінці листопада у Вільнюсі відбудеться саміт ЄС та країн, що входять в програму "Східного партнерства". На цій зустрічі Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС. У Німеччині та Європейському Союзі не приховують, що умовою підписання є вирішення проблеми Тимошенко. Її засудження розглядають у Берліні та інших європейських столицях як приклад вибірковості українського правосуддя, який суперечить умовам асоціацію з ЄС.

Президент України Віктор Янукович на минулому тижні заявив, що питання лікування Тимошенко за кордоном на сьогоднішній день не знімається з порядку денного, однак його рішення неможливо без зміни законодавства.