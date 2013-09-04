Рада відмовилася забороняти судам відбирати майно за комунальні борги

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку проекту проголосували лише 170 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроектом пропонувалося ввести мораторій на вилучення і примусову реалізацію майна, що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Відповідно до законопроекту, мораторій не поширюється на примусове стягнення коштів, що знаходяться на банківських рахунках боржника (крім рахунків, на які здійснюється виплата зарплат, пенсій та інших соціальних відрахувань, за умови, що залишок на таких рахунках не перевищує трьох мінімальних зарплат на день стягнення).

Також мораторій не поширюється на боржників, сукупний дохід яких разом із членами їхніх сімей, що проживають разом з ними, перевищує 100 мінімальних зарплат за рік станом на 1 січня року, в якому проводиться примусове виконання рішення суду.

У прикінцевих положеннях до законопроекту зазначається, що процедури примусового стягнення майна, що були розпочаті до набуття чинності законом (у разі ухвалення) та на які накладений мораторій, підлягають припиненню, а майно, вилучене, але не продане до набуття чинності законом, на вилучення якого накладений мораторій, підлягає поверненню власникам впродовж 10 днів з дня набуття чинності законом.