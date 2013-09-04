Відновлення Сирії потребуватиме $73 мільярди - ЗМІ

Про це в середу повідомила бельгійська газета Soir, передає РИА Новости.

"Хоч ніякого ефективного втручання (у ситуацію) в Сирії досі не відбулося, вартість реконструкції країни, якщо відповідні роботи були б розпочаті сьогодні, вже оцінюється в 73 мільярди доларів", - пише видання. Для порівняння газета повідомляє, що США витратили на відновлення Іраку та Афганістану 138 мільярдів і 55 мільярдів доларів відповідно.

Згідно з оцінкою сирійського експерта з нерухомості Аммара Юссефа, в ході зіткнень між урядовими військами і опозицією були зруйновані 1,5 мільйона будинків. Для того щоб привести житловий фонд у порядок, потрібно близько 400 кубометрів бетону.

Минулими вихідними американський президент Барак Обама звернувся до конгресу з проханням схвалити удар по арабській республіці . Приводом послугували події, що відбулися 21 серпня, - тоді ЗМІ поширили новину про масштабну хімічної атаки в Сирії. На думку Вашингтона, в той день влада країни застосували отруйні речовини в передмісті Дамаску, і в результаті загинули понад 1,4 тисячі осіб .

Західні країни, включаючи США і Великобританію, після цього відкрито заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід думки ООН. Про готовність завдати удару по Сирії заявила і Франція . У той же час президент країни Франсуа Олланд підкреслив, що його держава не втручатиметься в поодинці, якщо конгрес США проголосує проти військової операції .