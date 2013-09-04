Відносини Росії з сусідами погіршуються - ЗМІ

Про це пише The Financial Times, передає Inopressa.

За останні тижні Росія вплуталася в політично-заряджені торгові суперечки з Україною і Білоруссю, а також з іншими колишніми радянськими республіками, такими як Молдавія, караючи їх за посилення зв'язків з іншими партнерами.

"Напруженість відображає боротьбу Сходу і Заходу за вплив на територіях, які російський президент Володимир Путін, господар саміту "двадцятки", майбутнього на цьому тижні в Санкт -Петербурзі, вважає своїм заднім двором", - пише Ніл Баклі .

Кілька республік повинні підписати або завізувати угоди з ЄС на саміті у Вільнюсі в листопаді, і Москва намагається відмовити їх, пояснює кореспондент. Для обох сторін найбільший приз - Україна, держава в серці Європи з населенням 46 млн чоловік.

Авторитарні замашки президента України Віктора Януковича поставили під загрозу шанси країни на підписання угоди з ЄС у листопаді, але залякування Росією Києва пом'якшує ставлення європейців: дипломати кажуть, що ЄС може підняти це питання на саміті G20.

Так, деякі країни відмовляються від вимоги, щоб Київ звільнив з в'язниці колишнього прем'єр -міністра Юлію Тимошенко. Один з лідерів української опозиції пожартував минулого тижня про те, що Путін гідний медалі за сприяння інтеграції України з ЄС.

"Якщо Путін не зможе до листопада знайти пряника смачніше, щоб застосовувати його поряд з батогом, у нього стане ще менше друзів", - підсумовує автор.