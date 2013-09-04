Шуфрич заговорив про появу в Раді групи депутатів за Митний союз

13:38, 04 вересня 2013
Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич не виключає появи у Верховній Раді об’єднання депутатів, які виступають за співпрацю з Митним союзом.

Шуфрич допускає появу групи депутатів, що підтримують Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання про можливість його виходу із фракції Партії регіонів у разі розбіжностей в поглядах щодо приєднання України до Митного союзу чи Європейського Союзу.

“Я не виключаю, що у парламенті з’явиться об’єднання депутатів за співробітництво з Митним союзом. Це нормальна практика роботи нашого парламенту. І це в жодному разі ніяк не пов’язано з виходом із фракцій”, - сказав Шуфрич.

Як повідомлялося, радник російського Президента Сергій Глазьєв раніше заявив, що Росія може поставити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС.

Перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов не виключив, що Росія може почати застосовувати до України спеціальні механізми митного контролю та ряд інших заходів, якщо Київ підпише Угоду про асоціацію з ЄС.

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