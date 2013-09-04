Шуфрич заговорив про появу в Раді групи депутатів за Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання про можливість його виходу із фракції Партії регіонів у разі розбіжностей в поглядах щодо приєднання України до Митного союзу чи Європейського Союзу.

“Я не виключаю, що у парламенті з’явиться об’єднання депутатів за співробітництво з Митним союзом. Це нормальна практика роботи нашого парламенту. І це в жодному разі ніяк не пов’язано з виходом із фракцій”, - сказав Шуфрич.

Як повідомлялося, радник російського Президента Сергій Глазьєв раніше заявив, що Росія може поставити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС.

Перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов не виключив, що Росія може почати застосовувати до України спеціальні механізми митного контролю та ряд інших заходів, якщо Київ підпише Угоду про асоціацію з ЄС.