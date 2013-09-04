Тимошенко "взагалі не зачіпали" на зустрічі Януковича з ПР - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат Володимир Олійник сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив: “Жодного питання щодо Тимошенко не піднімалося, окрім того, що був дуже детальний аналіз того, в чому була, я скажу свою оцінку, злочинна угода 2009 року”.

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За словами Олійника, він почув від Президента “чітку інформацію про те, що у європейських контрактах прописано можливість розірвання (газової) угоди, а в нашому контракті цього немає. І тому європейці пішли в суд, а ми найняли міжнародну компанію, яка провела аудит і сказала, що безперспективно при такій угоді”.

На уточнююче запитання УНІАН, чи означає це, що про звільнення Тимошенко не може йти мови, оскільки рішення судів було правильним, Олійник відповів: “Це ваші висновки, і я кажу так. Але ця тема взагалі не зачіпалася - про лікування, суд тощо”.