ВПС Росії знову будуть розганяти хмари

У Москві весь цей тиждень тримається дощова погода з сильним вітром, повідомляє РІА Новости.

"Сьомого вересня ВПС виділять десять спеціально обладнаних Ан-26 і Ан-12 для забезпечення сприятливих метеоумов над столицею на День міста", - повідомили журналістам у п'ятницю в управлінні прес-служби та інформації Міноборони.

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Літаки почнуть розганяти хмари вже о четвертій годині ночі.

Зусилля будуть сконцентровані в зонах великих скупчень хмарності і підвищеної турбулентності на висотах від 3 до 8 тисяч метрів.

Практика "створення гарної погоди" в свята існує в столиці Росії вже кілька років. Зазвичай хмари розганяють у День Перемоги, День Росії і на День міста.