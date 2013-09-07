Арабські країни Перської затоки підтримали втручання Заходу у війну в Сирії

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки ( РСАДПЗ) звинуватила сирійський режим у застосуванні хімічної зброї проти власного народу і заявила про підтримку "міжнародних стримуючих заходів" проти уряду Сирії, йдеться в заяві генерального секретаря цієї організації Абдель Латиф аз-Зіян.

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"Сирійський режим несе всю повноту відповідальності за те, що відбувається в Сирії, так як він відкинув всі ініціативи, в тому числі арабські, з врегулювання в цій країні, продовжує вбивати і руйнувати, в тому числі, застосовуючи заборонену хімічну зброю, жертвами якої стали сотні людей", - йдеться в документі, повідомляє РІА Новости.

За словами аз-Зіян, арабські монархії Перської затоки підтримують "міжнародні заходи, які приймаються для стримування сирійського режиму", не уточнюючи про які саме заходи йдеться. При цьому вони закликають міжнародне співтовариство "негайно втрутитися і врятувати сирійський народ від свавілля режиму".

Заява РСАДПЗ прозвучала на тлі можливої ​​військової операції США і їх союзників проти Сирії. Операція , яку планують провести в обхід Ради безпеки ООН, за заявою США, повинна стати покаранням сирійському режиму за застосування хімічної зброї проти населення. На думку Вашингтона, сирійські урядові сили застосували хімзброю 21 серпня в передмісті Дамаска. Сирійська сторона цю інформацію категорично заперечує.

З самого початку конфлікту в Сирії в 2011 році ряд країн Перської затоки відкрито підтримують сирійську опозицію, в тому числі збройні угруповання, які протистоять урядовим військам.

Створена в 1981 році РСАДПЗ об'єднує шість монархій Перської затоки: Бахрейн , Катар , Кувейт , ОАЕ , Оман і Саудівську Аравію.